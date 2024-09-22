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Киевский блогер сбежал из Украины после получения повестки

Украинский блогер Паша Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через Карпаты

Блогер из Киева Паша Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата, и опубликовал видео из соседней страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

На кадрах из Румынии блогер сообщил, что ему нравится страна, и задается вопросом, не остаться ли ему здесь, раз он «заблудился в лесу».

Также в своем блоге Бумчик показал повестку, в которой указано, что ему нужно 14 сентября прийти в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

22 сентября в Харькове трое сотрудников ТЦК втроем избили лежащего мужчину, а после увезли его на легковом автомобиле.

13 сентября депутат Верховной рады Георгий Мазурашу назвал действия сотрудников ТЦК на Украине охотой на людей. Он отметил, что в случае возникновения реальных конфликтов с украинскими гражданами «никто не верит» в публикуемые ТЦК версии событий. Парламентарий пояснил, что это происходит, потому что люди регулярно видят, как сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, применяя к ним силу.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее была названа страна, куда украинские призывники стали чаще сбегать.

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