Украинцы нелегально пересекли границу Украины, оказались в Румынии и сняли видео

Украинские граждане опубликовали в сети видео, как они нелегально пересекли границу Украины и оказались в Румынии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Свобода!» — кричит восторженно один из мужчин.

Затем на предоставленных кадрах видно, как беглецы, не скрывая своей радости, танцуют под трек Майкла Джексона «Billie Jean», пытаясь повторить танцевальные трюки артиста.

Местность, на которой украинцы находятся, выглядит дикой, поэтому сложно судить о том, где именно им удалось пересечь границу.

22 сентября стало известно, что блогер из Киева Паша Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата. Позднее он опубликовал видео из соседней страны.

На кадрах из Румынии блогер сообщил, что ему нравится страна, и задается вопросом, не остаться ли ему здесь, раз он «заблудился в лесу».

22 августа погранслужба Украины назвала самые частые направления побега призывников. Выяснилось, что чаще всего военнообязанные пытаются пробраться в Молдавию и Румынию.

Ранее сообщалось, что уклонисты пытались сбежать из Украины под видом мяса.