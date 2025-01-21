Пятеро украинцев заблудились в горах Румынии

Пять граждан Украины более 11 дней блуждали в горах Румынии

Пять граждан Украины, заблудившись, свыше 11 дней провели в заснеженных горах Румынии. Об этом, ссылаясь на румынскую спасательную службу, сообщает украинский Telegram-канал «Страна».

По имеющейся информации, украинцы связались со спасателями лишь тогда, когда у них закончилась еда и они, потеряв ориентировку, стали ходить по кругу.

26 декабря сообщалось, что румынские спасатели в ходе поисковой операции смогли разыскать трех граждан Украины, заблудившихся в горах из-за сильного ветра и снегопада.

22 сентября стало известно, что блогер из Киева Паша Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата.

22 августа погранслужба Украины назвала самые частые направления побега призывников. Выяснилось, что чаще всего военнообязанные пытаются пробраться в Молдавию и Румынию.

Ранее в Румынии в горах обнаружили трех украинских нелегалов.