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Румынские спасатели нашли потерявшихся в горах украинцев

Agerpres: потерявшихся в горах Румынии украинцев нашли живыми
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Global Look Press

Горные спасатели Румынии в ходе поисковой операции смогли разыскать трех граждан Украины, заблудившихся в горах из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщает Agerpres.

Представители горноспасательной службы Salvamont Maramures подчеркнули, что один из украинцев жалуется на боли в груди и тяжело передвигается из-за травмы. Его эвакуирует наземная группа поддержки с помощью предоставленного оборудования.

В публикации отмечается, что двое других спасенных относительно здоровы, находятся в состоянии легкого переохлаждения, голодны и одеты несоответствующе сезону и местности. Их спуск с горы займет несколько часов, у подножья горы будут ждать медицинские бригады для оказания помощи.

22 сентября стало известно, что блогер из Киева Паша Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата. Позднее он опубликовал видео из соседней страны.

На кадрах из Румынии блогер сообщил, что ему нравится страна, и задается вопросом, не остаться ли ему здесь, раз он «заблудился в лесу».

22 августа погранслужба Украины назвала самые частые направления побега призывников. Выяснилось, что чаще всего военнообязанные пытаются пробраться в Молдавию и Румынию.

Ранее в Румынии в горах обнаружили трех украинских нелегалов.

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