Израиль раскрыл данные о сентябрьской диверсии в Сирии

Армия Израиля рассказала о диверсии на подземном объекте в Сирии

Израильская армия (ЦАХАЛ) осуществила диверсионную операцию на производстве высокоточных ракет в районе сирийского города Масъяф в провинции Хама 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Целью рейда был подземный комплекс в глубине сирийской территории, который финансировался и поддерживался Ираном. Этот комплекс был флагманским проектом для Ирана в его усилиях по вооружению своих террористических сателлитов на северной границе Израиля», — говорится в заявлении армии еврейского государства.

Утверждается, что в комплексе собирали ракеты для поставок шиитскому движению «Хезболла» и другим иранским союзникам.

Операцию планировали несколько месяцев. Исполнителями назначили военных спецподразделения «Шальдаг», а поддержку им оказывали авиация и флот Израиля.

26 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что армия Израиля захватила порядка 600 квадратных километров на юге Сирии и оборудовала 13 огневых позиций в этом районе.

30 декабря стало известно, что ЦАХАЛ вошел в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах.

Ранее в Сирии заявили о возможности массовых беспорядков в стране.