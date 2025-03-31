В Ливане задержали причастных к запуску ракет по северу Израиля боевиков

Армия Ливана задержала группу боевиков, причастную к запуску ракет по Израилю

Ливанская армия арестовала боевиков, которые 28 марта обстреляли северные районы Израиля. Об этом со ссылкой на армейское командование сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

По имеющейся информации, военная разведка задержала группу причастных к запуску ракет по израильской территории сирийцев и палестинцев. Ливанские власти пытаются выяснить, кто именно стоит за вооруженной вылазкой против Израиля.

Обстрел северных районов Израиля привел к ответным израильским авианалетам на Бейрут и южные районы Ливана.

З0 марта генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил, что шиитская организация не будет терпеть неоправданную агрессию со стороны Израиля.

23 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии Нетаньяху добавили, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.