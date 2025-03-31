Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ливане задержали причастных к запуску ракет по северу Израиля боевиков

Армия Ливана задержала группу боевиков, причастную к запуску ракет по Израилю
close
Mohamed Azakir/Reuters

Ливанская армия арестовала боевиков, которые 28 марта обстреляли северные районы Израиля. Об этом со ссылкой на армейское командование сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

По имеющейся информации, военная разведка задержала группу причастных к запуску ракет по израильской территории сирийцев и палестинцев. Ливанские власти пытаются выяснить, кто именно стоит за вооруженной вылазкой против Израиля.

Обстрел северных районов Израиля привел к ответным израильским авианалетам на Бейрут и южные районы Ливана.

З0 марта генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил, что шиитская организация не будет терпеть неоправданную агрессию со стороны Израиля.

23 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии Нетаньяху добавили, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами