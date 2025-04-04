Хуситы заявили об ударе по авианосной группе США в Красном море

Хуситы заявили об ударе по американским кораблям и авианосцу в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» заявили об ударе по авианосцу Harry Truman и другим американским кораблям в Красном море. Об этом сообщил хуситский телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны йеменские военно-морские, ракетные и беспилотные силы нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по военным кораблям противника в Красном море», — заявил пресс-секретарь хуситов Яхъя Сариа.

По его словам, это уже вторая атака хуситов на американскую авианосную группу за сутки. Он отметил, что удары по американским кораблям продолжались несколько часов и позволили сорвать два удара американских бомбардировщиков по Йемену.

До этого хуситы заявили более чем о 36 ударах со стороны США за последние часы.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменских хуситов.

Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Ранее хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника.