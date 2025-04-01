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США перебросили на Ближний Восток авиагруппировку штурмовиков

США перебросили на Ближний Восток авиационную группировку штурмовиков A-10
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US Air Force

США перебросили на Ближний Восток авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Об этом говорится в сообщении 124-го крыла американской Национальной гвардии.

Переброска осуществляется на фоне операции против йеменских хуситов. О числе отправленных из штата Айдахо самолетов не сообщается. При этом уточняется, что задействована эскадрилья авиаполка, которая размещается в регионе на шесть месяцев.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет на фоне истории с утечкой данных из чата, где обсуждалось военное планирование Соединенных Штатов в Йемене против хуситов, заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны». При этом отмечалось, что высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов рассматривают возможность отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майка Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов администрации, где обсуждались удары по хуситам.

Ранее Трамп утвердил решение о передаче Британией архипелага Чагос Маврикию.

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