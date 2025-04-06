Российские системы ПВО за сутки уничтожили 100 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 100 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также средства ПВО сбили управляемую бомбу JDAM производства США, добавили в ведомстве.

Накануне ведомство сообщало, что российские системы ПВО уничтожили 208 дронов самолетного типа и 12 боеприпасов, выпущенных Вооруженными силами Украины.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. По данным ведомства, восемь дронов уничтожили — над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

Утром 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске. Как рассказал губернатор, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом Telegram-канал Baza писал, что после удара на территории завода произошел пожар.

Ранее российские бойцы ликвидировали расчеты специального батальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».