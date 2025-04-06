За ночь над российскими регионами сбили более десяти украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, восемь дронов уничтожили — над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

В ночь на 6 апреля на территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Местных жителей призвали быть бдительнее.

Накануне стало известно, что священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из ружья-двустволки два дрона Вооруженных сил Украины, преследовавших его автомобиль. В РПЦ рассказали, что священникам неоднократно пришлось отстреливаться от дронов во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

Утром 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске. Как рассказал губернатор, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом Telegram-канал Baza писал, что после удара на территории завода произошел пожар.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.