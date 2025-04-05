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Российские системы ПВО в течение суток уничтожили 220 дронов и снарядов ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 208 украинских дронов и 12 снарядов
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Павел Львов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 208 дронов самолетного типа и 12 боеприпасов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — уточнили в ведомстве.

5 апреля министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны были уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, в Воронежской и Белгородской областях перехватили 16 и 14 дронов соответственно. По шесть беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Самарской и Курской областей, три — в Республике Мордовия. Также системы ПВО сбили по одному летательному аппарату в небе над Пензенской, Орловской, Брянской и Липецкой областями.

Комментируя ситуацию, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дрон ВСУ заметили в районе города Сердобска. В результате атаки никто из мирных граждан не пострадал.

Губернаторы Брянской и Орловской областей Александр Богомаз и Андрей Клычков также заявили, что жители вверенных им регионов не пострадали.

Ранее российские бойцы ликвидировали расчеты специального батальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

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