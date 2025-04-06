Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Жители Александровки слышали пролеты БПЛА около 01:30, затем не менее десяти взрывов в небе. Также работу ПВО слышали в Аксае и Новочеркасске», — сообщил источник

Отмечается, что несколько беспилотников движется в сторону столицы региона со стороны Таганрогского залива. В Ростове-на-Дону местные жители сообщали о трех взрывах, а именно в Первомайском и Пролетарском районах.

В ночь на 6 апреля на территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Местных жителей призвали быть бдительнее.

Накануне стало известно, что священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из ружья-двустволки два дрона Вооруженных сил Украины, преследовавших его автомобиль. В РПЦ рассказали, что священникам неоднократно пришлось отстреливаться от дронов во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

Ранее ВСУ выпустили более 90 беспилотников по Белгородской области.