Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из ружья-двустволки два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), преследовавших его автомобиль. Об этом говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина), опубликованном на сайте РПЦ.
Отмечается, что священникам неоднократно пришлось отстреливаться от дронов во время эвакуации мирных жителей из Суджи.
«Отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сообщил митрополит Герман.
По его словам, 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона и получили ранения.
11 марта во время массированной атаки беспилотников житель Коломны Александр Юдаев, услышавший звук моторов бензиновых дронов, взял гладкоствольное ружье «К-71», зарядил его картечью и выстрелил, поразив один из беспилотных летательных аппаратов.
Ранее МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.