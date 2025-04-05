Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

Священник Васюков сбил из двуствольного ружья два дрона ВСУ в Курской области

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из ружья-двустволки два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), преследовавших его автомобиль. Об этом говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина), опубликованном на сайте РПЦ.

Отмечается, что священникам неоднократно пришлось отстреливаться от дронов во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

«Отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сообщил митрополит Герман.

По его словам, 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона и получили ранения.

11 марта во время массированной атаки беспилотников житель Коломны Александр Юдаев, услышавший звук моторов бензиновых дронов, взял гладкоствольное ружье «К-71», зарядил его картечью и выстрелил, поразив один из беспилотных летательных аппаратов.

Ранее МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.