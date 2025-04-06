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В Курской области привели в готовность средства ПВО

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
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Министерство обороны РФ

На территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Там призвали местных жителей проявить бдительность и заверили, что силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность на случай отражения возможной атаки.

Накануне стало известно, что священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из ружья-двустволки два дрона Вооруженных сил Украины, преследовавших его автомобиль. В РПЦ рассказали, что священникам неоднократно пришлось отстреливаться от дронов во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

13 марта этого года командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка.

Ранее сообщалось, что жители курского приграничья боятся подорваться на боеприпасах в полях.

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