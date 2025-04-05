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Жители курского приграничья боятся подорваться на боеприпасах в полях

В Большесолдатском районе под Курском саперы разминировали два населенных пункта
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Курской области разминировали два населенных пунктах Большесолдатского района, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн после стратегической сессии с жителями муниципалитета.

По его словам, до вторжения ВСУ в августе 2024-го в районе жили более 10 тыс. человек, а сейчас — свыше 3 тыс. При этом многие готовы вернуться на свои участки. В настоящее время из 4 тыс. домов 294 признаны непригодными для проживания, а 521 поврежден. Кроме того, посечены фасад и крыша храма в Большом Солдатском.

Чиновник отметил, что жителей волнует проблема посевов, многие боятся подорваться на боеприпасах в полях.

«Сейчас в Большесолдатском районе разминировано 2 населенных пункта, всего работы запланированы в 8», — сказал глава области.

Он добавил, что основные силы саперов брошены на то, чтобы разминировать села и деревни, потом они начнут расчищать поля, леса и водоемы.

13 марта этого года командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее священник сбил из ружья два дрона в Курской области.

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