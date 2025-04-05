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Эксперт рассказал о продвижении ВС РФ к еще одному населенному пункту в ДНР

ТАСС: российские военные серьезно продвинулись к Катериновке в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие, вклинившись накануне примерно на 1 км в оборону украинских войск у населенного пункта Новое в Донецкой народной республике (ДНР).

«После вклинивания в оборону противника у Нового наши военнослужащие развили успех, увеличили зону ответственности. Северо-восточнее от населенного пункта наблюдается серьезное продвижение к населенному пункту Катериновка. Юго-восточнее от населенного пункта занята лесополоса», - сказал он.

4 апреля Минобороны РФ сообщало, что за неделю российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, российские войска вошли в Розовку и Успеновку. Кроме того, Вооруженные силы РФ в этом регионе взяли под контроль населенные пункты Пантелеймоновку, Запорожье, Разлив и Веселое.

В конце марта секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко высказывал мнение, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский 27 марта говорил, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее силовики назвали пользу взятия под контроль Запорожья в ДНР.

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