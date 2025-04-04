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За неделю российские военные взяли под контроль восемь населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны: за неделю военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР
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Юрий Войткевич/РИА Новости

За неделю российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 4 апреля, российские войска вошли в Розовку и Успеновку в ДНР. Также в этом регионе взяли под контроль населенные пункты Пантелеймоновку, Запорожье, Разлив и Веселое.

Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль населенные пункты Щербаки и Лобковое в Запорожской области, добавили в Минобороны.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области. По его данным, им осталось освободить только населенный пункт Горналь.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский 27 марта сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее силовики назвали пользу взятия под контроль Запорожья в ДНР.

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