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НОАК начала вокруг Тайваня комплексные военные учения

Китайская армия начала комплексные военные учения вокруг острова Тайвань
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Jason Lee/Reuters

1 апреля Вооруженные силы КНР начали комплексные военные учения вокруг Тайваня. Об этом, ссылаясь на заявление представителя Восточной зоны боевого командования
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, сообщает РИА Новости.

Китайский военный отметил, что НОАК направила сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для организации подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений.

Ши И подчеркнул, что учения будут сосредоточены на боевом патрулировании, блокировании ключевых районов и ключевых путей.

По словам представителя НОАК, законные и необходимые действия КНР являются строгим предупреждением и мощным сдерживанием сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.

30 марта газета Taipei Times сообщила, что американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню первый из 66 заказанных им истребителей F-16C/D Block 70.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.

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