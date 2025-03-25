Разведка США заявила о наращивании Китаем военного потенциала

Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе отмечается, что Вооруженные силы Китая развивают передовые сферы вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, подлодки, «продвинутые средства ведения войны в космосе и киберпространстве», а также увеличивают арсенал ядерного оружия. В докладе указано, что Пекин хотел бы улучшить отношения с США, чтобы «продвигать свои интересы и избегать конфликтов».

«Но при этом он наращивает свой военный потенциал, отчасти для того, чтобы получить преимущество в случае военного конфликта с США на почве стремления объединения Китая с Тайванем», — докладывает разведка.

По ее данным, Китай расширяет военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в спорных акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

Также в докладе отмечается, что углубление связей между правительствами Китая, России, Ирана и КНДР сохранится даже после окончания боевых действий на Украине. Сближение стран создает пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов. В частности, как следует из документа, Китай, Россия, Иран и Северная Корея смогут укрепить или трансформировать текущий уровень сотрудничества.

Ранее в США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа.