В США предрекли американской армии «азартную игру» с Китаем

NYT: США нужно изменить подход к модернизации армии для конкуренции с Китаем

Американской стороне нужно изменить подход к модернизации военных сил для успешной конкуренции с Китаем. Об этом сообщили директор отдела специальных программ Командования воздушной мобильности ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник Программы переосмысления большой стратегии США в Центре Стимсона Келли Грико, пишет газета The New York Times (NYT).

«Самая большая проблема для любой армии мирного времени — подготовка к следующей войне. Это азартная игра с огромными последствиями», — говорится в статье.

По данным авторов публикации, администрация действующего лидера США Дональда Трампа должна «сделать больше, чем просто купить беспилотники» и изменить тип вооружений, которые покупает Пентагон. Новому правительству нужно создавать оружие и следить за скоростью, с которой оно приобретается и вводится в состав армии.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

Ранее в Китае предупредили США об исходе торговой войны.