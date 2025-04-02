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В Китае заметили аналог «Кинжала»

TWZ: аналог «Кинжала» заметили на китайских строевых самолетах
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили аэробаллистическую ракету KD-21, аналог ракеты «Кинжал». Об этом пишет TWZ.

«Появились снимки, на которых изображен самолет H-6K, приписанный к 10-й бомбардировочной дивизии ВВС НОАК, несущий пару ракет KD-21 под центральными пилонами крыла», — пишет издание.

Индекс KD говорит о том, что ракета относится к классу «воздух-земля». Ракета была создана на основе противокорабельной CM-401.

Недавно агентство РИА Новости писало, что в ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах сообщалось о наращивании Китаем военного потенциала на случай военного конфликта с США из-за Тайваня.

Авторы издания The New York Times в свою очередь отмечали, что американской стороне нужно изменить подход к модернизации военных сил для успешной конкуренции с Китаем.

Ранее Тайвань сообщил о приближении к острову китайских самолетов и кораблей.

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