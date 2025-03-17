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Украинский журналист рассказал о катастрофе ВСУ в Курской области

Журналист Бутусов: десятки солдат ВСУ сдались в плен в Курской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью изданию «Украинская правда» назвал ситуацию в Курской области катастрофой для ВСУ.

По словам Бутусова, несколько десятков солдат ВСУ попали в плен.

«Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает <…>. Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих», — поделился журналист.

Он обвинил украинское командование в том, что они не были готовы к решительным действиям ВС РФ и не подготовили отход ВСУ.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска пытаются удержать три населенных пункта в Курской области.

Алаудинов уверен, что оставшиеся в российском регионе подразделения ВСУ понесут «действительно очень серьезные потери».

17 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть резервов Вооруженных сил Украины была переброшена из Курской области в район Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее сообщалось об ожесточенных боях вдоль трассы Суджа — Юнаковка.

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