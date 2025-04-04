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В Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 190 человек
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска также потеряли танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления беспилотниками.

Всего за время операции в Курской области ВСУ потеряли более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 бронемашин, более 2 609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью изданию «Украинская правда» назвал ситуацию в Курской области катастрофой для ВСУ. По его словам, несколько десятков солдат ВСУ попали в плен. Он обвинил украинское командование в том, что оно не было готово к решительным действиям ВС РФ и не подготовило отход ВСУ.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

Ранее стало известно число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области.

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