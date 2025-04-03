Над российскими регионами сбили 23 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дроны сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

В ночь на 2 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Над Курской областью были сбиты 87 дронов, над Ростовской областью — четыре БПЛА и еще два — над Белгородской областью.

Накануне следователи завели уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в Курске.

Ранее обломки дрона упали на крышу жилого многоэтажного дома в Курске.