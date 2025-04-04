В Липецкой области сообщили о работе ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Идет работа ПВО и средств подавления», — написал он.

Губернатор региона призвал граждан оставайтесь в безопасном месте до отбоя тревоги.

До этого в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности и угроза атаки беспилотников.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дроны сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.