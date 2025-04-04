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Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Богомаз: дроны ВСУ ударили по сельхозпредприятию, повреждены ферма и трактор
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Alina Smutko/Reuters

Украинские беспилотники нанесли удары по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки повреждено здание фермы и трактор», — написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

4 апреля Богомаз сообщил, что в поселке Белая Березка Трубчевского района во время атаки украинского ударного беспилотника был поврежден внутренний газопровод низкого давления. После атаки у многих абонентов пропало газоснабжение. Также, по словам губернатора, во время обстрела энергообъекта без электричества остались потребители Климовского района. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, заключил Богомаз.

До этого Вооруженные силы Украины подорвали гражданскую машину между селами Хоромное и Чуровичи в Климовском районе Брянской области. Богомаз сообщил, что сработало дистанционное взрывное устройство. Водитель автомобиля получил легкие ранения.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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