Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе предрекли Украине судьбу балканских стран после распада Югославии

Telegraph: Украина может стать мировым центром незаконной торговли оружием
close
Kin Cheung/AP

Украина может стать мировым центром незаконной торговли оружием после окончания конфликта. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад Европейского полицейского агентства (Европол).

В документе отмечается, что организованные преступные группировки на территории Украины могут использовать оружие, боеприпасы и беспилотники, брошенные на полях сражений.

Авторы отчета считают, что Украина может повторить пример балканских стран, которые стали крупнейшими центрами незаконного сбыта оружия после распада Югославии в 1991 году.

В марте американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинские власти продавали на черном рынке оружие США в больших количествах, получая одну пятую часть от его цены — «по двадцать центов за доллар». По его словам, из-за Киева американское вооружение теперь находится в руках преступных группировок по всему миру, включая палестинское движение ХАМАС и мексиканские наркокартели.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на Украине создан глобальный теневой рынок оружия. По его словам, это оружие постоянно оказывается в разных очагах нестабильности, а в некоторых регионах Запад уже прорабатывает организацию «украинского сценария».

Ранее в Германии провели обыски по делу о контрабанде боевого оружия с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами