Украина может стать мировым центром незаконной торговли оружием после окончания конфликта. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад Европейского полицейского агентства (Европол).

В документе отмечается, что организованные преступные группировки на территории Украины могут использовать оружие, боеприпасы и беспилотники, брошенные на полях сражений.

Авторы отчета считают, что Украина может повторить пример балканских стран, которые стали крупнейшими центрами незаконного сбыта оружия после распада Югославии в 1991 году.

В марте американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинские власти продавали на черном рынке оружие США в больших количествах, получая одну пятую часть от его цены — «по двадцать центов за доллар». По его словам, из-за Киева американское вооружение теперь находится в руках преступных группировок по всему миру, включая палестинское движение ХАМАС и мексиканские наркокартели.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на Украине создан глобальный теневой рынок оружия. По его словам, это оружие постоянно оказывается в разных очагах нестабильности, а в некоторых регионах Запад уже прорабатывает организацию «украинского сценария».

Ранее в Германии провели обыски по делу о контрабанде боевого оружия с Украины.