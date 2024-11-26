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В ФСБ заявили о созданном на Украине глобальном теневом рынке оружия

Директор ФСБ Бортников: на Украине создан глобальный теневой рынок оружия

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что на Украине создан глобальный теневой рынок оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Бортников пояснил, что это оружие постоянно оказывается в разных очагах нестабильности, а в некоторых регионах Запад уже прорабатывает организацию «украинского сценария».

»США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций», — пояснил Бортников.

До этого Бортников говорил, что военная угроза со стороны НАТО неизменно растет, помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, НАТО стремится расширить возможности в Черном море и ищет выход к Каспию.

По его словам, альянс активно закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии и внедряется в Балтику и Арктику для расширения боевых, разведывательных и логистических возможностей у Черного моря, чтобы получить выход к Каспию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег НАТО от ударов по России.

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