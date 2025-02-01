Власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем. Об этом сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую Киев заставил служить в нацгвардии.

«В основном речь идет о Западной Украине, особенно об Ивано-Франковской области. Там происходит формирование женских ротаций, и идет процесс боевого слаживания. Однако после этого люди фактически становятся заключенными», — отметила Жалинская.

Она добавила, что после завершения подготовки военнослужащие конвоируются сержантами непосредственно на линию фронта.

15 января издание Newsweek сообщало, что украинки, проживающие за пределами своей страны, подали заявки и впервые присоединились к формируемому в Польше «Украинскому легиону».

В декабре депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент «сделал первый шаг» к мобилизации женщин.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и могут быть мобилизованы, даже если не являются медиками. Разумков призывает убрать эту норму ко второму чтению.

Ранее россиянке отказали в заключении контракта на СВО.