Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина формирует женские подразделения

РИА Новости: Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области
close
Alina Smutko/Reuters

Власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем. Об этом сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую Киев заставил служить в нацгвардии.

«В основном речь идет о Западной Украине, особенно об Ивано-Франковской области. Там происходит формирование женских ротаций, и идет процесс боевого слаживания. Однако после этого люди фактически становятся заключенными», — отметила Жалинская.

Она добавила, что после завершения подготовки военнослужащие конвоируются сержантами непосредственно на линию фронта.

15 января издание Newsweek сообщало, что украинки, проживающие за пределами своей страны, подали заявки и впервые присоединились к формируемому в Польше «Украинскому легиону».

В декабре депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент «сделал первый шаг» к мобилизации женщин.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и могут быть мобилизованы, даже если не являются медиками. Разумков призывает убрать эту норму ко второму чтению.

Ранее россиянке отказали в заключении контракта на СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами