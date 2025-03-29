Стало известно об использовании в ВСУ женщин из тюрем

Пленный военнослужащий рассказал об использовании в ВСУ женщин из тюрем

На Украине с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого стали активно набирать в армию осужденных женщин из исправительных учреждений. Об этом рассказал попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Константин Харитонов, передает РИА Новости.

По его словам, женщин и раньше отправляли на фронт, но с приходом Драпатого в армии преимущественно стали появляться женщины из тюрем.

У таких женщин слабая военная подготовка, как у остальных насильно мобилизованных граждан. Подготовка длилась всего полтора месяца, далее этих людей использовали как «пушечное мясо», отметил Харитонов.

Пленный рассказал, что в каждое боевое подразделение входило до восьми человек и две-три женщины. Средний возраст мужчин 45 лет, женщин — 30.

Боец добавил, что некоторые из этих женщин не могли даже нести обмундирование — бронежилет, тысячу автоматных патронов и десять гранат, общий вес которых около 30 кг.

В начале февраля сообщалось, что власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем. Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская рассказала, что преимущественно на западе Украины происходит формирование женских ротаций, и идет процесс боевого слаживания.

Ранее на Украине пожаловались на раздачу повесток беременным женщинам.