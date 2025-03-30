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В РФ объяснили появление женщин в штурмовых отрядах украинских войск

Аналитик Дандыкин: в ВСУ появились женщины-штурмовики из-за нехватки военных
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Alina Smutko/Reuters

Командование украинских войск начало включать женщин в состав штурмовых отрядов в связи с нехваткой личного состава. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты Aif.ru заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают испытывать дефицит солдат, несмотря на масштабную мобилизацию. Исправить ситуацию не помог даже запуск кампании по привлечению на службу в армии молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

«Думаю, штурмовые отряды из женщин формируются, так как <...> ВСУ просто не хватает личного состава», — отметил эксперт.

При этом Дандыкин добавил, что украинские войска по-прежнему несут существенные потери на поле боя.

29 марта пленный украинский боец Константин Харитонов заявил, что командование ВСУ начало активно набирать в армию осужденных женщин. Как сказал мужчина, Киев и раньше отправлял женщин на фронт. Но в последнее время к военной службе стали привлекать преимущественно женщин, до этого находившихся в исправительных учреждениях.

Ранее командование ВСУ начало привлекать молодых людей в армию, обещая им популярность среди женщин.

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