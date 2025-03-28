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В Раде признали, что мобилизация на Украине базируется на рабовладельческих принципах

Депутат Рады Мазурашу: система мобилизации на Украине является рабовладельческой
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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая система мобилизации в стране основана на «рабовладельческих принципах». В эфире телеканала «Рада» он раскритиковал методы территориальных центров комплектования (ТЦК), назвав их позорными.

Мазурашу отметил, что регулярно сталкивается с жалобами граждан на принудительные задержания и неэтичные действия военкоматов.

«Мобилизационная работа построена на философии, которая унижает человеческое достоинство. Вместо качественного отбора ТЦК занимаются запугиванием, что вредит армии и обществу. Насильственные методы не укрепляют обороноспособность, а подрывают доверие к государству. Нужно привлекать тех, кто действительно готов защищать страну, а не создавать систему принуждения», — подчеркнул депутат.

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения со стороны сотрудников территориальных центров комплектования приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее на Украине мобилизовали участника отбора на «Евровидение».

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