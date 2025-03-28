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Киевский блогер был избит возле военкомата

Киевского блогера избили возле военкомата, заступившегося за него отца задержали
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Shutterstock

Возле Голосеевского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве произошла драка после агрессивных действий сотрудников центра в отношении блогеров. Об этом сообщило украинское издание «Новости.Live» со ссылкой на пострадавшего.

По словам блогера Дмитрия, он пришел к ТЦК, чтобы снять материал для TikTok. Сотрудники центра обругали одного из журналистов, а затем набросились на него самого, повалили на землю и избили. Медики зафиксировали у молодого человека телесные повреждения, однако полицейские, присутствовавшие на месте, не пресекли действия военкомов.

Отец Дмитрия, приехавший разобраться с сотрудниками ТЦК, был немедленно задержан полицией. Также задержали водителя микроавтобуса с рекламой юридических услуг по получению отсрочки от армии и женщину-адвоката из этой фирмы.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая система мобилизации в стране основана на «рабовладельческих принципах».

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения со стороны сотрудников территориальных центров комплектования приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее на Украине придумали новый способ заманить молодежь в ВСУ.

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