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На Украине признали массовые нарушения прав человека в военкоматах

Омбудсмен Украины Лубинец признал массовые нарушения прав человека в военкоматах
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нарушения со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) приобрели массовый и системный характер. Об этом в своем Telegram-канале заявил Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец.

По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Он перечислил ряд нарушений: применение физической силы, силовые задержания, умышленные ДТП для остановки граждан, а также ограничение доступа адвокатов к задержанным.

«Сотрудники ТЦК скрывают информацию о местонахождении мобилизованных, заставляют подписывать документы под давлением и призывают даже тех, у кого есть законные отсрочки. Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне. Это не единичные случаи — это тренд», — отметил омбудсмен.

До этого находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что мобилизация на Украине стала формой репрессий и ее надо отменить. По его мнению, Киев должен отказаться от мобилизации для достижения перемирия.

По его словам, мобилизация превратилась в похищение людей на улицах и передачу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стариков, немощных и больных. Он отметил, что цель данного механизма — покорность общества и коррупция.

Ранее на Украине придумали новый способ заманить молодежь в ВСУ.

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