Российские военные заблокировали порты Николаевской области

В Херсонской области заявили, что морские порты Николаевской области блокированы

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавательных средств украинской стороны остается заблокированным.

В марте сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы.

По информации, предоставленной украинскими властями, Сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

11 марта сообщалось, что Одессу накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил России по местной нефтебазе.

8 марта сообщалось, что получил повреждения расположенный в Одесской области объект энергетической инфраструктуры.

Ранее в Одессе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры.