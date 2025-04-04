Российские военные заблокировали порты Николаевской области

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавательных средств украинской стороны остается заблокированным.
В марте сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы.
По информации, предоставленной украинскими властями, Сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.
11 марта сообщалось, что Одессу накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил России по местной нефтебазе.
8 марта сообщалось, что получил повреждения расположенный в Одесской области объект энергетической инфраструктуры.
Ранее в Одессе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры.