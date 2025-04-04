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Польский замминистра предложил купить один из украинских портов

Замминистра Колодзейчак: Польша должна купить или арендовать порт в Одессе
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Wikimedia Commons

Польша должна купить или арендовать на 50 лет порт в украинской Одессе, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, так Польша сможет обеспечить себе доступ к Черному морю, где тонна пшеницы для стран Африки в среднем стоит на 100 злотых ($26) выше, так как там ниже стоимость транспорта.

Замминистра также предложил, чтобы украинская сторона выделила польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота.

22 марта бразильский аналитик Лукас Лейроз в своей статье для итальянской газеты L'AntiDiplomatico писал, что освобождение Одессы должно стать главной стратегической задачей для России. По его мнению, Одесса стала символом неспособности Киева защитить своих граждан и имеет важное историческое значение в контексте специальной военной операции на Украине. Автор подчеркивает, что взятие Одессы под контроль российской армии станет важным шагом на пути к искоренению националистического экстремизма.

Ранее ракетный удар поразил грузовое судно в порту Одессы.

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