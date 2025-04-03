Украинские военные впервые применили немецкие барражирующие боеприпасы HF-1

Украинские военные впервые применили в Сумской области немецкие барражирующие боеприпасы HF-1. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун». По его словам, в ракетной программе страны есть «существенные результаты». Он добавил, что дальность полета «Длинного Нептуна» составляет 1 тыс. км, и поблагодарил разработчиков, производителей и военных страны.

В декабре глава минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в стране началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Выпуск вооружения осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия. Зеленский отмечал, что украинские войска впервые применили ракету-дрон 24 августа 2024 года.

До этого британский журнал The Economist писал, что на Украине предпринимают попытки создать ракету «Трембита», которая будет способна достичь Москвы. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики перспективной украинской ракеты и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на Украине анонсировали применение «роя дронов» в 2025 году.