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На Украине анонсировали применение «роя дронов» в 2025 году

Reuters: Украина может впервые применить рой дронов в 2025 году

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, в 2025 году увеличат процент применения дронов с автономным наведением, и впервые используют «рой дронов» для атак. Об этом в беседе с Reuters заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — сказал он.

По словам Федорова, Украина использует «десятки» систем искусственного интеллекта собственной разработки, которые позволяют БПЛА поражать цели без участия пилотов.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что у Вооруженных сил Украины появились дроны, которые способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы. В статье говорится, что поставщики наращивают производство дронов с компьютерным управлением, «которые дешевы и не поддаются электронному подавлению». Отмечается, что подобные «роботы» со встроенными компьютерами, разработанными американской Auterion и рядом украинских фирм, уже используются на фронте и скоро «заполонят» все небо на поле боя.

Ранее стало известно, что в Финляндии появится совместное с Украиной предприятие по производству БПЛА.

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