В Минобороны рассказали о желании солдат поучаствовать в операции «Поток»

Евкуров: никто из российских бойцов не отказался от участия в операции «Поток»

Ни один военнослужащий не отказался участвовать в операции «Поток», в ходе которой российские подразделения совершили проход по трубе в тыл группировки ВСУ под Суджей. Об этом в интервью проекту WarGonzo заявил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, подчеркнув, что даже повара стремились присоединиться к штурмовикам.

«Это показатель готовности к самопожертвованию. Все бойцы, включая вспомогательный состав, рвались в бой. Каждый хотел быть на острие атаки», — отметил Евкуров. Он назвал операцию примером высочайшего профессионализма.

По его словам, участники операции прошли усиленную боевую и психологическую подготовку. Ключевым испытанием стал переход через 15-километровую трубу, требовавший не только физической выносливости, но и моральной устойчивости.

«Солдат должен быть готов использовать оружие в любой момент. Здесь сошлись и навыки, и мотивация», — резюмировал замминистра.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военнослужащих и добровольцев попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Там отметили, что бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны города.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ заметили выход российских бойцов из трубы в Курской области спустя часы