«ВХ»: ВСУ заметили вышедших из трубы солдат ВС РФ лишь через несколько часов

Украинские военные зафиксировали выход российских бойцов из трубы в ходе операции «Поток» лишь через несколько часов, что позволило им занять ключевые позиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ») со ссылкой на данные разведки.

По информации источника, первые группы ВС РФ выдвинулись из трубы в начале операции и закрепились в районе выхода.

«Артиллерия ВСУ начала работать не сразу, а спустя часы. Это дало нашим бойцам время подготовить оборону», — отмечает канал.

Украинская сторона, по данным «Военной хроники», нанесла удары минометами и кассетными боеприпасами уже после занятия россиянами позиций. Основной огонь пришелся на подступы и посадки — зоны, где ожидалось продвижение, а не на укрепленные рубежи.

Выход бойцов осуществлялся из разных точек трубы с интервалами. Это позволило рассредоточить силы и избежать массовых потерь от артобстрелов.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военнослужащих и добровольцев попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Там отметили, что бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны города.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее российский поэт создал песню об операции «Поток» за 15 минут.