Появилась информация о летчиках потерпевшего крушение Ту-22М3

Летчики, находившиеся на борту бомбардировщика Ту-22М3, который разбился в Иркутской области, сейчас находятся под медицинским наблюдением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

«Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сообщил глава области.

Самолет рухнул недалеко от деревни Буреть в Усольском районе 2 апреля. По данным Минобороны РФ, воздушное судно выполняло плановый полет, но на его борту возникла техническая неисправность. В результате самолет упал в безлюдной местности.

Члены экипажа, состоявшего из четырех человек, успели катапультироваться до столкновения воздушного судна с землей. Однако при приземлении один из пилотов получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Кобзев уточнял, что крушение не затронуло жилые строения.

Ранее в США самолет упал на жилой дом.