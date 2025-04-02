Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилась информация о летчиках потерпевшего крушение Ту-22М3

Кобзев: летчики с потерпевшего крушение Ту-22М3 находятся под наблюдением врачей
close
Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Летчики, находившиеся на борту бомбардировщика Ту-22М3, который разбился в Иркутской области, сейчас находятся под медицинским наблюдением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

«Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сообщил глава области.

Самолет рухнул недалеко от деревни Буреть в Усольском районе 2 апреля. По данным Минобороны РФ, воздушное судно выполняло плановый полет, но на его борту возникла техническая неисправность. В результате самолет упал в безлюдной местности.

Члены экипажа, состоявшего из четырех человек, успели катапультироваться до столкновения воздушного судна с землей. Однако при приземлении один из пилотов получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Кобзев уточнял, что крушение не затронуло жилые строения.

Ранее в США самолет упал на жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами