В Иркутской области упал самолет

Самолет упал в Усольском районе Иркутской области, предварительно, на борту было четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов местных, все произошло несколько минут назад рядом с деревней Буреть. Сначала они услышали взрыв, потом увидели яркую вспышку и пожар», — говорится в публикации.

Как сообщает Babr Mash, при падении борт задел линию электропередачи. В двух ближайших поселках пропало электричество. После падения на земле начался пожар.

В свою очередь Telegram-канал SHOT пишет, что крушение потерпел военный борт Ту-22М3. По предварительным данным, два человека пострадали.

Как уточнили в Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение при выполнении планового полета. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности.

По данным оборонного ведомства, прибывшая на место происшествия поисково-спасательная группа эвакуировала членов экипажа Ту-22М3.

Ранее в США самолет упал на жилой дом.