Минобороны сообщило о крушении Ту-22М3 в Иркутской области

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Незадолго до этого о крушении самолета в Усольском районе Иркутской области сообщал Telegram-канал Mash. По предварительной информации, на борту находились четыре человека. По словам местных жителей, воздушное судно упало рядом с деревней Буреть.

24 марта Минобороны РФ сообщало, что во время учебно-тренировочного полета самолет Су-25 попал в аварию в Приморском крае, пилот катапультировался. По данным ведомства, учебный полет проводился без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. В Минобороны добавили, что на место крушения вылетела комиссия ВКС России, которая даст оценку ситуации. По предварительным данным, причиной падения Су-25 стала техническая неисправность.

Ранее в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет.