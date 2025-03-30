Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США самолет упал на жилой дом

NBC: небольшой самолет рухнул на жилой дом в Миннесоте, все пассажиры не выжили
close
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Небольшой самолет потерпел крушение в городе Бруклин-Парк (штат Миннесота, США), рухнув на жилой дом. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Инцидент произошел 29 марта около 12:20 по местному времени (20:20 мск). Воздушное судно рухнуло на здание, что вызвало масштабный пожар. По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не выжили. Люди, находившиеся в доме, не пострадали.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование причин аварии.

10 марта небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей.

Через несколько дней в аэропорту города Денвер, расположенного в штате Колорадо, загорелся самолет авиакомпании American Airlines.

Ранее в авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами