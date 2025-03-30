В США самолет упал на жилой дом

NBC: небольшой самолет рухнул на жилой дом в Миннесоте, все пассажиры не выжили

Небольшой самолет потерпел крушение в городе Бруклин-Парк (штат Миннесота, США), рухнув на жилой дом. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Инцидент произошел 29 марта около 12:20 по местному времени (20:20 мск). Воздушное судно рухнуло на здание, что вызвало масштабный пожар. По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не выжили. Люди, находившиеся в доме, не пострадали.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование причин аварии.

10 марта небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей.

Через несколько дней в аэропорту города Денвер, расположенного в штате Колорадо, загорелся самолет авиакомпании American Airlines.

Ранее в авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта Вашингтона.