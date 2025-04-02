Губернатор Иркутской области сообщил подробности о крушении Ту-22М3

Никто из жителей Усольского района Иркутской области, где произошло крушение самолета Ту-22М3, не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

«Разрушений жилых строений <...> нет», — отметил он.

По словам главы Иркутской области, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС РФ.

Вечером 2 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что недалеко от деревни Буреть в Усольском районе Иркутской области произошло крушение самолета. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа.

Позже ситуацию прокомментировало министерство обороны РФ. В ведомстве рассказали, что в регионе упал самолет Ту-22М3. Воздушное судно выполняло плановый полет, но на его борту возникла техническая неисправность. В результате самолет рухнул в безлюдной местности.

Члены экипажа, состоявшего из четырех человек, успели катапультироваться до столкновения воздушного судна с землей. Однако при приземлении один из пилотов получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Ранее в США небольшой самолет рухнул на жилой дом.