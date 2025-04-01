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Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: армии России удалось освободить населенный пункт Разлив в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в ходе боевого соприкосновения российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое поле.

«Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры писал, что российские войска контролируют половину села Гуево в Курской области. Подробностей представитель силовых структур не привел.

30 марта стало известно об уничтожении расчета беспилотников ВСУ в районе города Константиновка в ДНР. По данным агентства, ликвидированный отряд украинских войск состоял из женщин. ВС РФ нанесли удар по их позиции с помощью дронов.

Ранее военные ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников в районе Константиновки.

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