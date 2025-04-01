Российский танкист победил в рукопашной схватке бойца ВСУ и взял его в плен

Мехвод танка с позывным Макс взял в плен бойца ВСУ после победы в схватке

Механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Макс в Донецкой народной республике (ДНР) взял в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) после победы над ним в рукопашной схватке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В здании ситуация такая получилась. Я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел наблюдатель из ВСУ», — заявил он.

По словам солдата, украинский военный оснащенный автоматом взял его в прицел и задал вопрос о дальнейших действиях по рации. В ответ он получил команду решать вопрос самостоятельно. Боец разрешил танкисту уйти и в этот момент Макс понял, что при уходе солдат выстрелит ему в спину, однако при попытке взвести курок автомат заклинило.

Мехвод добавил, что это был его единственный шанс на спасение. Он отвлек внимание противника, бросив кирпич, приблизился к бойцу и бросился в рукопашный бой. Позже обезвреженный украинец был доставлен в распоряжение войск России.

До этого бойцы группировки «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Запорожье (ДНР) захватили в плен диверсионную группу из пяти военнослужащих ВСУ. После этого пленных разместили в укрытии, чтобы избежать обстрела со стороны ВСУ, накормили и провели допрос. Выяснилось, что все задержанные служили в 153-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее на Украине заявили о продвижении подразделений ВС России на трех направлениях.