Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шмыгаль заявил о нехватке средств для восстановления Украины в этом году

Шмыгаль: Украине не хватает $10 млрд на восстановление в этом году
close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом году Украине на восстановление не хватает около $10 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«‎В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти 7,4 миллиарда долларов на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти 10 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что в текущем году стране необходима международная бюджетная поддержка на сумму $39,3 миллиарда. Премьер добавил, что партнеры Украины пообещали покрыть эту потребность.

В конце февраля премьер Украины заявил, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $524 млрд. По словам главы кабмина, эти данные основаны на отчете Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на $38 млрд.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сумма, в которую Шмыгаль оценивает восстановление страны, равна украинским долгам.

До этого Шмыгаль оценивал восстановление страны в €500 млрд. Это, по его мнению, может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами