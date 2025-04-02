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Военкор рассказал о попытке прорыва ВСУ в Белгородской области

Военкор Романов: ВСУ пытаются прорваться из окружения в Белгородской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорваться из окружения в Белгородской области. Об этом заявил в Telegram-канале военблогер Владимир Романов.

По данным Романова, противник был окружен в приграничной зоне. После чего часть бойцов ВСУ предприняла попытку прорваться. В результате враг был уничтожен.

Он добавил, что подобным образом заканчиваются все украинские наступления на российские территории.

Недавно военкор Семен Пегов рассказал, что в Курской области осталось освободить лишь три населенных пункта — Олешню, Гуево и Горналь.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. Военные рассказали подробности проходящей операции по освобождению региона.

Ранее военкор заявил о появлении штурмового отряда «Русь» из экс-вагнеровцев.

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