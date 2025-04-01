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В России появился новый отряд из бывших вагнеровцев

Военкор Яремчук заявил о появлении штурмового отряда «Русь» из экс-вагнеровцев
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военкор Александр Яремчук в своем Telegram-канале сообщил, что в России создан новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Он поделился публикацией подразделения, в которой рассказывается о создании полноценного отдельного штурмового отряда.

«Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

До этого бойцы действовали в составе 88-й бригады.

Накануне российский штурмовик в эфире телеканала «Россия» рассказал, как сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, бросив в него автомат, как копье. Он отметил, что поступил так, потому что в его оружии закончился боекомплект. После этого однополчане доставили бойцу новый автомат АК-12 прямо на поле боя при помощи беспилотного летательного аппарата.

Ранее российские военнослужащие сняли на видео способ защиты от беспилотников ВСУ.

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